Clotilde desabafa com Lola em “Éramos Seis” sobre noite de amor com Almeida

Em “Éramos Seis”, a tão esperada primeira noite de amor entre Clotilde (Simone Spoladore) e Almeida (Ricardo Pereira) finalmente aconteceu e deixou os telespectadores chocados, já que passar a noite com um homem antes do casamento era um escândalo na época em que a novela se passa.

Divulgação/TV Globo Clotilde (Simone Spoladore) e Lola (Gloria Pires)





No entanto, as coisas não terminaram muito bem para a irmã de Lola (Gloria Pires) em ” Éramos Seis “. Mesmo depois de ficarem juntos, o ex-casal se separará novamente e Clotilde conversará com a matriarca da família Lemos sobre o que se passou.

Ela dirá para Lola que teve sua primeira vez e a deixará chocada. Então, ela dirá que se sentiu usada pelo rapaz, já que o relacionamento entre os dois não será formalizado em ” Éramos Seis “.