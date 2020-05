Cloroquina chama atenção de ministro da Saúde da França, que pede análise

Reprodução Segundo autoridade de saúde, a cabeleireira tinha sintomas claros da Covid-19

Uma cabeleireira com sintomas claros da Covid-19 foi responsável pela exposição de outras 91 pessoas à doença, entre clientes e funcionários, no Missouri (EUA), segundo oficiais da saúde. O fato chamou atenção das autoridades no momento em que praticamente todos os estados americanos debatem sobre a reabertura.

Os atendimentos aconteceram em meados da segunda semana de maio, quando barbearias e salões de beleza tinham autorização para operar no Missouri. “Tanto a cabeleireira infectada quanto os clientes utilizavam máscaras. Os 84 clientes e 7 colegas de trabalho serão testados para identificar a Covid-19 “, diz uma nota do departamento de saúde do estado.

Há a suspeita de que a cabeleireira contaminada tenha contraído o novo coronavírus (Sars-CoV-2) durante uma viagem. O caso continuará sendo acompanhado pelas autoridades, e servirá de estudo para o processo de reabertura que já começou nos Estados Unidos.