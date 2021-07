Clodovil gera controvérsia nas redes após ter programa reprisado no SBT

Reprodução SBT Silvio Santos e Clodovil Hernandes

Sem poder gravar por conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-coV-2), Silvio Santos tem reprisado semanalmente alguns programas icônicos da atração que comanda no SBT. Neste domingo (18), ele reprisou uma edição com Clodovil (1937-2009) e Hebe Camargo (1929-2012).

Ilustres para a televisão brasileira, logo os convidados do “Programa Silvio Santos” ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter. Entretanto, Clodovil – que será interpretado por Silvero Pereira no cinema – chamou mais atenção pela controvérsia que gerou entre os usuários da plataforma. Criticado e elogiado, o estilista e apresentador foi de longe o mais comentado.

“Clodovil era o gay que nunca se vitimizou por ser quem era. Era mais macho do que muitos homens que se diziam machos. Clodovil, A Lenda!”, elogiou uma telespectadora. “Clodovil nos trendings. Só consigo pensar que apenas o ‘cidadão de bem’ vai sentir falta de uma pessoa mal resolvida com a própria sexualidade. Ele era chaveiro de hétero. Se estivesse vivo, seria bolsonarista. passa longe de ser sinônimo de orgulho para comunidade LGBTQIA+”, criticou outro.

“Clodovil e Hebe são duas tristezas. Dois desserviços”, comentou outro usuário do Twitter. “Não, não são desserviço. Hebe veio do rádio, ela trouxe e popularizou os programas femininos liderados e direcionados para mulheres. Clodovil, além do legado na moda foi um ótimo comunicador e apresentador. Ele ajudou a pavimentar esse chão. Não fale de boca cheia e cabeça vazia”, defendeu outro. Confira outras reações coletadas no Twitter.

Clodovil exemplifica como a esquerda vem agindo qnd homossexuais ousam ter posicionamentos próprios: lembram aos outros homossexuais de que serão punidos pelo “desserviço” caso não sirvam ao que julgam ser uma “causa maior”: a “revolução”, o anti-racismo, a ideologia trans, etc. — Rott 🪑 (@beiradas) July 19, 2021





A direita usando o Clodovil como exemplo de gay é a mesma coisa que eu usar meu cu pra mijar: não serve, não dá, não rola… — MATHEUS PEBBLE BREMBLE (@MathPensador) July 19, 2021





Clodovil nunca foi representatividade LGBTQ+, nunca. — Evinho 🍑 (@evxrtton) July 19, 2021





O Clodovil é um homem que deve ser entendido, além do seu conservadorismo social, mas também como vítima do mesmo. É bem claro que durante toda sua trajetória, ele não era alguém bem resolvido com sua sexualidade e religião. — Pedro Domenico (@PedroDomenicco) July 19, 2021