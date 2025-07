Clitóris eterno? Entenda por que o órgão do prazer não envelhece

Médica ginecologista explica como o órgão continua proporcionando prazer durante toda a vida, mesmo com o passar dos anos

O clitóris é o único órgão do corpo ligado exclusivamente ao prazer sexual. Esse “botão” poderoso é cercado de curiosidades e merece atenção. A coluna Pouca Vergonha conversa com a ginecologista Rebeca Filgueiras, que explica que uma das características mais marcantes é que o clitóris não envelhece.

“Nós, mulheres, somos muito privilegiadas, porque somos as únicas a termos um órgão que é unicamente voltado para dar prazer, a única função que o clitóris tem é dar prazer”, afirma. “Ele é formado por vasos e por nove mil, quase 10 mil terminações nervosas, voltadas exclusivamente para dar prazer à mulher. O órgão pode ser estimulado manualmente, por fricção ou fricção oral.”

Por ele nunca envelhecer, a profissional esclarece que suas terminações nervosas estarão sempre funcionando, até o fim da vida.

“O que pode atrapalhar, ao longo do tempo, são as questões hormonais com suas variações, as psicológicas, o estilo de vida e as doenças que podem aparecer, mas com uma dedicação e uma estimulação, ele vai responder aos estímulos sexuais por toda a vida. Ele não envelhece mesmo, vai estar sempre ativo e vai estar sempre responsivo”, explica Rebeca.

Fatores que alteram a libido feminina com o tempo

A médica destaca que a libido feminina é bastante complexa. O desejo pode estar relacionado a fatores psicológicos, visuais e, simplesmente, alterações hormonais. Ou seja, ao longo do envelhecimento, ele pode ser alterado. “Apesar de nossa libido ser multifatorial, os hormônios interferem bastante, mas não são o único fator tanto para melhor quanto para pior.”

“Relacionando libido feminina com longevidade, com o envelhecimento, podemos dizer que o fator predominante que vai mudar são as alterações hormonais da homeostase da saúde de uma maneira geral”, explica Rebeca.

Além disso, a profissional salienta que o importante é ter um envelhecimento saudável. “Então, se você envelhece com equilíbrio hormonal, com uma rotina saudável, com um corpo saudável, e claro, com uma mente saudável, provavelmente as chances de você manter a sua libido em dia são bastante altas.”