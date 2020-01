Clio e Captur híbridos já rodam na Europa; será que chegam ao Brasil?

A Renault foi uma das marcas de automóveis pioneiras em fabricar e comercializar carros elétricos na Europa e que depois se espalhou para todo o mundo, inclusive no Brasil, onde ja tem em sua rede de concessionárias o hatch compacto Zoe. Mas agora também está partindo para o híbrido, que une motor a combustão a um ou mais motores elétricos.

A Renault não informa se tem planos de trazer estes modelos para o Brasil, onde o Captur já é fabricado, mas com o crescimento deste mercado e com outras marcas trazendo modelos semelhantes, como a Volkswagen, que recentemente lançou o Golf GTE hibrido plug-in, tudo é possível.

A Renault apresentou as versões definitivas do Clio e do Captur híbridos plug-in.

arrow-options Divulgação Renault Clio E-Tech, um dos principais rivais do Nissan Leaf na Europa

Esses modelos mais recentes são novos acréscimos a já maior linha de veículos elétricos do mercado: ‘ híbrido completo ‘ com o novo Clio E-tech , ‘ híbrido completo plug-in ‘ com o novo plug-in Captur E-TECH e 100% elétrico com o novo ZOE.

Uma gama completa onde os clientes poderão escolher o carro certo para suas necessidades (longa distância, multiuso urbano, etc.), dependendo da tecnologia preferida. limitação de emissões de CO 2 mesmo em viagens longas. Ter uma gama híbrida completa significa que mais pessoas vão experimentar as alegrias de dirigir um veículo elétrico.

O Grupo Renault é pioneiro e especialista em mobilidade elétrica. Por mais de 10 anos, acumula experiência em veículos elétricos que se traduz em motores híbridos mais dinâmicos e eficientes.

Graças ao trabalho realizado no desenvolvimento de verdadeiros motores híbridos multimodais, em vez de apenas equipar motores de combustão tradicionais com capacidade elétrica, os motores E-TECH podem funcionar sempre somente elétrico; dirigibilidade agradável em todas as circunstâncias; excelente eficiência de combustível graças à sua caixa de câmbio multimodal inteligente e frenagem regenerativa.

arrow-options Divulgação Captur Plug-In, um SUV que carrega na tomada

Os motores híbrido e híbrido plug-in Renault E-TECH foram desenvolvidos e patenteados pela RenaultEngineering. Ele é herdado do carro-conceito EOLAB, apresentado no Salão de Paris de 2014 e se beneficia da experiência elétrica da marca a longo prazo.

Ele usa peças projetadas dentro da Aliança Renault Nissan, como seu motor a gasolina de 1.6 litros de nova geração que foi reformulado especificamente para a ocasião. Juntam-se dois motores elétricos – um dos quais é do tipo HSG (Gerador de alta tensão) – e uma inovadora embreagem multimodal sem caixa de câmbio. A associação de ambos os motores elétricos e a caixa de câmbio otimiza para trocas de marchas suaves. Tudo isto é fruto da vasta experiência da Renault na Fórmula 1.