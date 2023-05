Clínicas incentivam a popularização da aplicação da toxina botulínica

FreePik Clínicas barateiam custo e garantem acesso a procedimentos estéticos

Comprar beleza em suaves prestações. Hoje é possível fazer um plano de assinatura nas clínicas de estética para fazer procedimentos, principalmente com a toxina botulínica (o famoso Botox) e preenchimentos com ácido hialurônico. Tratamentos que antes eram restritos aos dermatologistas e custavam uma forturna, hoje podem ser aplicados por profissionais de outras áreas, como biomédicos estetas e dentistas. A gana de se embelezar, um verdadeiro surto coletivo nacioal, ajudou a impulsionar as redes de franquia de beleza, onde é possível conquistar um novo rosto por suaves parcelas de R$ 59,90.

Na Botocenter, franquia especializada na aplicação da toxina botulínica, são realizadas, por exemplo, 70 mil aplicações de toxina botulínica por ano e este número deve crescer 15% este ano. A marca oferece aos consumidores condições especiais, por exemplo, parcelamento em 12 vezes e também há opções de planos anuais que saem mais em conta. São 35 unidades espalhadas pelo país, sendo seis próprias e as demais franquias.

Ricardo Matiusso, diretor executivo da marca, também aponta outros fatores que vem estimulando o crescimento na procura, mas faz um alerta . “As pessoas estão com outro conceito sobre estes procedimentos e, com isso, o público tem mudado muito nos últimos tempos. Mas é importante ressaltar que o consumidor deve sempre ficar atento ao produto que está sendo utilizado e se está sendo ministrado por um especialista devidamente treinado”, explica.

Matiusso vê uma soma de coisas na popularização dos procedimentos. “Existia oportunidade no mercado, que era pouco explorada, um volume não trabalhado. Quem não quer ser bonito?”, admite.

Por ser uma rede de franquias, a negociação dos insumos com as indústrias permite que a matéria-prima caiba no bolso do consumidor. Na pandemia, a rede registrou um crescimento vertiginoso. “Estava todo mundo se vendo online, os filtros incentivan, todo mundo queria estar bem arrumado”, acredita.

A escolha da toxina botulínica como carro-chefe não é à toa. É um procedimento muito rápido, muito simples e de resultado praticamente imediado. No Botocenter há um pacote anual para fazer o popular Botox, que dá direito a três aplicações por ano. “Realmente eleva a autoestima, tira aquela ruga que incomoda e é possível fazer um trabalho preventivo, reduzindo a chance de ter aquela ruga estática. É o botox o ano todo, de 4 em 4 meses”, diz Matiusso.

Eles também trabalham com preenchimentos de ácido hialurônico e bioestimulador de colágeno, com efeito lifting. “Hoje quem aplica são dentistas, esse procedimento é habilitado para várias profissões. Legislação exige que o profissional seja habilitados. Acreditamos que eles têm a melhor prática para realizar procedimentos na face”, explica o executivo.

Já na Ad Clinic, os profissionais escolhidos para os tratamentos são biomédicos esteta, para poder reallizar as cerca de 50 mil aplicações de toxina botulínica. A rede tem mais de 100 unidades, sendo 12 próprias. Para 2023, a expectativa é um crescimento de 35% nos procedimentos de aplicação da toxina botulínica, de acordo com Rodrigo Nunes, CEO da empresa.

Nunes diz que o Botox é mesmo a porta de entrada para outros tratamentos, como os preenchedores. “A pessoa acaba querendo fazer o rosto todo. Quem é mais jovem, que ter bocão. Entre os homens, o botox vai muito bem, assim como os preenchedores na lateral do rosto, para deixar o maxilar em evidência”, analisa Nunes.

A Ad Clinic está no mercado desde 2014 e também sentiu o efeito zoom na pandemia, que levou a um crescimento do negócio, já que todo mundo queria estar bonito nas reuniões virtuais. “Essa busca é somente pela beleza, eu viajo bastante e vejo que o brasileiro é muito vaidoso. Não tem algo mais importante do que você mesmo, não tem quem não queira ficar bonito”, acredita o executivo.

Fonte: Mulher