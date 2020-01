Climão? Louro José se casa e Ana Maria Braga não aparece na cerimônia

A atriz Marina Miranda, de 89 anos, que ficou famosa nos anos 70 por seu personagem Crioula Difícil, do humorístico “Balança mas não Cai” – originalmente transmitido na rádio Nacional do Rio e migrado para a Globo tempos depois – está sendo processada por seus vizinhos que reclamam de um fato um tanto quanto inusitado.

arrow-options Divulgação TV Globo

É que o condôminos do prédio onde ela mora em Copacabana, fizeram um abaixo assinado contra a ex-atriz da Globo , após notarem pombos sempre pousando na janela do apartamento dela. A vizinhança descobriu que as aves estavam sendo alimentadas por alguém de dentro do imóvel da artista aposentada. Por conta disso, além da artista, as duas filhas dela, Priscila e Glaucia Miranda, também são alvos desta ação.

As queixas são sobre penas, ração e fezes das aves caindo em suas janelas e aparelhos de ar-condicionado, além de uma infestação de baratas que estaria vindo do apartamento de Marina Miranda. Na ação, os moradores ressaltam, inclusive, que os pombos são transmissores de doenças, o que pode colocar a saúde de todos em risco.

arrow-options Divulgação Personagem de Marina Miranda na Globo

O processo de número 0312506-97.2018.8.19.0001 já teve a primeira audiência de conciliação que terminou sem acordo. A próxima audiência da ex-contratada da Globo está prevista para o próximo dia 11, 21ª vara cível da capital do RJ.