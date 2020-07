Clima esfria e dia fica nublado em São Paulo

Reprodução Redes Sociais/Avertigus Clima frio e tempo nublado em São Paulo





Tempo nublado e chuvas durante todo o dia marcam a previsão do tempo desta sexta-feira (7), na capital paulista. A temperatura volta a esfriar. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 14ºC e a máxima de 20ºC.

Leia também: Banhistas atacam filhote de foca em praia do Cazaquistão; assista

As chuvas se concentram no período da manhã. O dia deve ficar encoberto durante todo o tempo . A umidade do ar em São Paulo oscila entre 60% e 95%.