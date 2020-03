Clientes de São Mateus e região têm mais prazo para renegociar com o Bandes

Para consultar a atual situação do contrato, os empreendedores podem contatar o Banco pelo WhatsApp.

A Campanha de Renegociação de Dívidas do Banco Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) acaba de ser prorrogada e clientes de São Mateus e região podem retomar sua capacidade financeira. Além de usufruir de condições de pagamento especiais, os empreendedores podem optar pelo parcelamento do valor.

Interessados em manifestar o interesse de adesão à campanha têm os seguintes canais: Site do Bandes ou e-mail. Para os que optarem pelo procedimento on-line, basta preencher o formulário do site disponível no www.bandes.com.br/renegocia. A solicitação via e-mail pode ser encaminhada para o endereço [email protected]. Em ambos os canais é necessário informar o nome completo e CPF do titular do contrato – pessoa física – ou razão social e CNPJ – pessoa jurídica, além de telefone e e-mail para contato.

Após o recebimento do pedido, a equipe do Banco fará a análise e manterá contato com o cliente, informando se a proposta foi enquadrada ou não, prestando outras informações relevantes.

O empreendedor que tiver sua proposta aceita terá a possibilidade de quitar suas dívidas com abatimento de até 100% dos juros e encargos moratórios e ainda optar por parcelamento. Na hipótese de contratos ajuizados, serão acrescidos honorários e custas processuais.

Quem pode participar?

Clientes do Bandes com contrato cuja fonte de recursos não seja oriunda de repasses de programas federais como, por exemplo, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Importante ficar atento: caso a dívida já tenha sido ajuizada, somente aquelas que ainda estejam em fase de citação poderão participar da renegociação.