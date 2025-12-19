Cliente se recusa a pagar por programa, tenta fugir de motel e acaba detido

Um homem de 33 anos foi conduzido à delegacia na tarde de quinta-feira (18) após se recusar a pagar por um encontro sexual em um motel localizado às margens da BR-116, na zona rural do município de Serrinha, no interior da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada após denúncia de que uma mulher estaria sendo impedida de deixar um dos quartos do estabelecimento. No local, os policiais constataram que o homem havia contratado um programa sexual, mas se recusava a efetuar o pagamento combinado, mantendo a mulher retida no ambiente.

Com a chegada dos agentes, o suspeito tentou fugir e chegou a danificar uma porta de vidro do motel, mas foi contido pela guarnição.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam quatro aparelhos celulares, R$ 586 em dinheiro, um canudo metálico e uma carteira porta-documentos. O homem foi encaminhado à delegacia da região, onde a ocorrência foi registrada e as providências legais adotadas.

