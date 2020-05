Cliente que recebeu cobranças por serviços que não contratou deve ser indenizada

​A Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo (Emes) promove o curso Crise de Cooperação, Direito das Obrigações e Atividades Judicantes, no próximo dia 03 de junho (quarta-feira), das 8h30 às 11h30, com transmissão ao vivo por meio de plataforma eletrônica recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

​O curso é voltado para integrantes do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (PJES) e será ministrado a distância pelo juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) e professor da UFBa, Pablo Stolze.

​A formação foi pensada pela equipe da Emes, diante das necessidades sociais contemporâneas, marcadas pelos difíceis matizes da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que exigemo manuseio com segurança de determinados institutos e teorias do direito obrigacional.

​Nesse sentido, visando propiciar uma melhor compreensão desses institutos obrigacionais, além do aprimoramento de sua aplicação, serão abordados os seguintes tópicos: Crise de cooperação na perspectiva da doutrina de Emilio Betti; Teoria do adimplemento substancial; Teoria do inadimplemento eficiente; e Duty to Mitigate the Loss.

​As vagas são limitadas, de acordo com as especificidades da plataforma. Para se inscrever, clique aqui.

Vitória, 28 de maio de 2020

