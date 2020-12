Cliente pede R$ 647 em comida por app e passa endereço errado por “pegadinha”

iStock Para não pagar pelo pedido e fazer uma “pegadinha” com o restaurante, o homem cadastrou o endereço errado no aplicativo

Em Melbourne , na Austrália , um cliente pediu 21 refeições , custando 170 dólares australianos (aproximadamente R$ 647,70), e cadastrou o endereço errado de propósito para pregar uma peça no restaurante . As informações são do portal UOL .

Segundo a publicação, o indivíduo não se identificou como homem ou mulher e ainda confirmou a compra quando o restaurante disse que o pedido sairia para a entrega. Em um print da conversa compartilhado nas redes sociais, o estabelecimento enumera o pedido, informa o valor e avisa que o entregador estaria a caminho. Após visualizar a mensagem, o solicitante responde com um “joia”, para confirmar a entrega.

Assim que chegou ao local correspondente, o motorista disse que o endereço não estava certo. “O endereço que você forneceu não está correto… Parece que não é o endereço correto”, afirmou. Logo em seguida, a pessoa respondeu “eu sei”, e depois, escreveu uma palavra de baixo calão que aparece embaçada na imagem.

“Obrigado por desapontar um pequeno negócio local com dificuldades ao fazer esse tipo de piada desumana. Bênçãos”, lamentou o entregador. “Seu idiota estúpido, ninguém vai comprar sua bunda. Eu tenho uma mulher em casa, então não preciso da sua comida de m…”, respondeu o indivíduo.

Segundo o portal, a imagem com a conversa foi compartilhada no Reddit e irritou alguns usuários, que criticaram a atitude do cliente. “Nojento”, disse um deles. “Não entendo por que alguém faria isso”, falou outra pessoa.