Cliente encontra larvas em salgado de padaria

Homem comprou três esfirras de frango, mas só percebeu os bichos na comida quando chegou em casa. Caso ocorreu na quarta-feira (9/2)

Um morador do Guará comprou salgados em uma padaria da região, na quarta-feira (9/2), e levou um susto ao notar várias larvas no alimento. Em vídeo, o homem, de 58 anos, conta que comprou esfirras de frango na padaria Cinco Estrelas, mas, ao esquentar o alimento em casa, deparou-se com os bichos saindo da comida.

A reportagem, o cliente revelou que, quando colocou os salgados em um prato, as larvas infestaram a cozinha da casa. Além disso, o frango da comida estava com aspecto de estragado.

“Comprei três salgados. Ainda bem que resolvemos esquentar antes de morder. Quando tiramos de dentro do micro-ondas, nós vimos as larvas saindo de dentro do lanche. No estado em que estava, com certeza, o frango estava velho. Era tudo infestado de larva”, relembra o servidor público.

O homem conta que é cliente da padaria há muitos anos. Ele voltou ao estabelecimento para pedir reembolso e alertar os funcionários. “Eles foram educados, devolveram o dinheiro e pediram desculpas, mas sabemos que não é suficiente. Não pode voltar a acontecer”, pontua.

Reincidência

A mesma rede de padaria foi denunciada em 2020, quando vendeu um lanche, na unidade de Águas Claras, com larvas. A mulher chegou a comer parte do alimento. Na ocasião, a padaria informou que o produto foi adquirido na loja e consumido fora dela e não teria o controle sobre a procedência de armazenamento ou manipulação dos alimentos após a compra e retirada.

O que diz a padaria

A reportagem a responsável técnica pela equipe de nutrição do estabelecimento, Jackcilene Gomes dos Reis, afirma que faz vistorias nas unidades para investigar o caso. A profissional destacou que todos os alimentos comercializados são produzidos diariamente, e as unidades recebem reposição de frango toda segunda e quinta-feira.

“Não estocamos salgado, nem recheio. A prioridade é atender bem o cliente e jamais venderíamos algo de qualidade duvidosa. Acreditamos que pode ter sido um erro na temperatura da estufa. Pode ter tido alteração, ninguém prestou atenção e o salgado deu larvas. Estamos fazendo a investigação para esclarecer”, comenta.

A empresa acrescentou que lamenta o ocorrido e que entrou em contato com o cliente lesado para prestar suporte. Além disso, o homem foi convidado para conhecer a produção da padaria e marcar uma data para o estabelecimento prestar retratação pessoal. A padaria destaca que “foi um caso triste, isolado, uma vez que vendemos quase 500 salgados num único dia. Mas, mesmo assim, jamais deveria ter acontecido”, finaliza.

