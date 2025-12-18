Connect with us

Nacional

Cliente deixa dentadura cair em feijão de self-service e vídeo viraliza nas redes

15 minutos ago

Um vídeo que circula nas redes sociais tem causado espanto, risadas nervosas e muita desconfiança. As imagens mostram um cliente deixando cair a própria dentadura dentro do feijão de um restaurante self-service, em meio a outros frequentadores que aguardavam na fila.

No registro, é possível ver um homem idoso se servindo normalmente quando, em determinado momento, começa a tatear as cubas de comida. Em seguida, a câmera dá um close no instante em que ele retira uma dentadura de dentro do caldo de feijão e, sem cerimônia, coloca o objeto novamente na boca.

A cena deixou quem estava ao redor aparentemente incrédulo e rapidamente ganhou repercussão na internet. Os comentários variaram entre choque e humor ácido.
Novo trauma desbloqueado: comer em self-service”, escreveu uma internauta.
Foi nada. Lei dos cinco segundos aplicada. Segue o jogo”, ironizou outro usuário.

Apesar da viralização, não há confirmação oficial sobre a autenticidade do vídeo, nem informações sobre local, data ou se as imagens foram manipuladas. Parte dos internautas levanta a possibilidade de o conteúdo ter sido gerado ou alterado com uso de inteligência artificial, o que tem se tornado cada vez mais comum em vídeos virais.

Enquanto a origem permanece incerta, o episódio reacendeu discussões sobre higiene em restaurantes self-service e também sobre a dificuldade de distinguir vídeos reais de conteúdos fabricados na era digital.

VÍDEO:

Mais Lidas da Semana