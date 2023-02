Cliente acha pênis em posto após acidente com motociclista

O Departamento de Polícia de Mobile (MPD) respondeu a um chamado incomum na última segunda-feira (30/1). Um cliente havia achado um pênis humano decepado num posto de gasolina na cidade do Alabama (EUA), de acordo com o site “Daily Caller”.

A pessoa afirmou ter achado o órgão genital no estacionamento do posto, minutos após um acidente no local.

O MPD afirmou na terça-feira (31/1) acreditar que o pênis tenha pertencido a um motociclista que se envolveu em grave acidente numa rodovia interestadual próxima.

Policiais foram ao local por volta das 6h da segunda-feira. Christopher Means, de 29 anos, foi encontrado morto no na pista.

“A investigação preliminar revelou que a vítima estava dirigindo sua motocicleta no sentido sul na saída da I-65 para a I-10 leste quando perdeu o controle da motocicleta, sendo arremessado e atingido por vários veículos”, informou a polícia.

Apenas um dos motoristas envolvidos no acidente permaneceu no local até a chegada dos policiais, continuou o MPD. O departamento está tentando localizar os outros motoristas envolvidos.