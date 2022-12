Cleo senta com biquíni minúsculo esparramando no bumbum: “Delícia”

Clima de férias! A atriz Cleo deixou os fãs do Instagram completamente apaixonados nesta sexta-feira (23) ao publicar registros de seu descanso durante o fim do ano. Na ocasião, a morena aproveitou a folga para curtir o momento em contato com a natureza e fez um baita sucesso!

Dona de uma beleza natural de milhões, a famosa apostou num biquíni branco de babados e não deixou de mostrar seu corpão sarado enquanto posava de forma espontânea e toda sorridente. Além disso, Cleo ainda mostrou seu look praiano super estiloso e inspirou os seguidores com a produção!

“Linda, simpática e talentosa”, elogiou o ator Eri Johnson nos comentários da publicação. “Na fila da beleza essa mulher passou umas mil vezes, que genética boa”, babou outra internauta. “O que esperar de uma família perfeita? A filha só podia sair perfeita também”, exaltou um terceiro.

João Vicente comenta rótulo de “marido da Cleo” durante casamento: “Me deu autoestima”

Abriu o coração! Recententemente, o ator João Vicente de Castro comentou sobre o relacionamento que viveu com Cleo entre 2009 e 2012. Em entrevista ao “Quem Pode, Pod”, o artista falou que ainda tem muito carinho pela atriz, mesmo com o afastamento após o fim da relação.

“Tenho uma relação muito próxima com a família da Cleo e muito amor por todos eles. Amor fora do ordinário, amor mesmo, e pela Cleo também. A gente realmente se afastou, mas nada vai apagar tudo que ela fez por mim e o quanto ela foi uma companheira fod*”, disse o ator.

João ainda afirmou que Cleo o ajudou em sua carreira: “Ela bancou minha viagem de fazer ‘Porta dos Fundos’, foi a primeira a falar ‘vai fazer’. Me deu uma autoestima que eu não tinha, foi muito generosa em todos os momentos, me ensinou a ser homem, companheiro, e foi um grande amor que eu tive na vida. Mas, de fato, a gente está afastado”.

