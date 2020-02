Cleo rebate ataques gordofóbicos: “Não deixo de viver por isso”

Um dos casais mais melosos do mundo dos famosos é com certeza Maiara e Fernando Zor . Ultimamente, os dois tem arrumado maneiras de passar mais tempo juntos e estão rumo a mais uma viagem internacional. A oportunidade foi perfeita para a cantora se declarar para o namorado.

Maiara se declara para Fernando Zor antes de viagem aos Estados Unidos

Os dois sertanejos estavam em Londres, na Inglaterra, em uma turnê da Maiara e Maraísa , na qual a dupla de Sorocaba foi acompanhar a amada. Agora, eles estão indo para Miami, nos Estados Unidos, e ambos postaram fotos tiradas no avião nas redes sociais.

Maiara se derreteu para o companheiro. Ela disse que está sendo a viagem mais especial de todas, mesmo que eles já tiveram muitas oportunidades de viajarem juntos, e contou que está muito alegre que as agendas bateram.

“O bom da vida é a gente aprender um com o outro. Conhecer o mundo com os seus olhos tem sido meu maior presente. Só tenho que agradecer a Deus por estar vivendo o melhor momento da minha vida e você tem sido um dos maiores culpados disso. Meu companheiro, te amo!”, escreveu a irmã de Maraísa na legenda do post.

Fernando também postou uma foto nova com a namorada. No clique, eles estão juntinhos no avião e a artista comentou: “Eu não vou desgrudar de você nenhum minuto”.

