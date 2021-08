Cleo publica primeiras fotos da lua de mel e se declara: “Louca por você”

Reprodução/Instagram @cleo Cleo mostra fotos da lua de mel e se declara





A atriz Cleo Pires iniciou a viagem de lua de mel com o marido Leandro D’Lucca e publicou os primeiros registros do momento no Instagram neste sábado (28).

Cleo está em Fernando de Noronha e avisou aos fãs que essa é apenas a primeira parte do momento mais íntimo. A declaração também não faltou. “Primeira parte da lua de mel com meu parça, meu mozão, meu hubby, meu uni, meu marido perfeito com suas imperfeições perfeitas. Te amo. Sou louca por você”, disse Cleo.





O marido reagiu à publicação. “Eu que sou louco por você M.o.M!”, disse Leandro. O irmão Fiuk, a mãe Glória Pires e diversos famosos celebraram o amor do casal.

Cleo e Leandro se casaram no início de julho deste ano em uma cerimônia surpresa realizada em Minas Gerais. Cleo também foi casada com João Vicente de Castro durante quatro anos.

Veja fotos: