Cleo ostenta bumbum na web e Pabllo Vittar brinca: “Me empresta pro Réveillon?”

Cleo resolveu sensualizar nesta sexta-feira (27). A atriz postou no Instagram quatro fotos em que aparece de biquíni na piscina. O registro fotográfico recebeu inúmeros elogios de fãs, incluindo de Pabllo Vittar , que brincou: “Me empresta [esse bumbum] para o Réveillon?”.

Leia também: Com 20 kg a mais, Cleo fala de ataques que vem sofrendo nas redes sociais: “Dói”

arrow-options Reprodução Instagram Cleo





Leia também: Internauta manda Cleo emagrecer e atriz rebate: “Cuida da sua vidinha”

Apesar de ser conhecida como uma sexy symbol, Cleo já teve problemas com seu corpo. Em recente entrevista ao Leo Dias ela falou sobre. “A compulsão me acompanha desde que eu me entendo por gente. É um ciclo de compulsão, de depressão, de pressão, de olhar para si e entender formas de tratar com terapia, com pessoas acolhedoras e empáticas. Todo mundo tem suas dores. Temos que olhar para quem está do nosso lado. Eu tenho sorte, tenho muito apoio. Muita gente passa por coisas parecidas ou piores e não tem onde se apoiar”, disse a atriz da Globo .

Leia também: Cleo desabafa sobre frustrações na carreira de cantora: “Achei que ia morrer”

Confira as demais fotos: