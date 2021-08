Claudinho critica dinâmica de ‘A Ilha’ após eliminação: “Não tive chance”

Reprodução/Instagram Claudinho critica Record





O influenciador Claudinho Matos não gostou da sua eliminação surpresa em “A Ilha” e criticou a dinâmica do reality da Record TV nesta quinta-feira (12).

Em um vídeo, Claudinho reclamou de não disputar a prova da sobrevivência, um desafio com tarefas que define o eliminado da semana. Desta vez, o “guardião” do reality, informou que os escalados para a prova de sobrevivência passariam por uma dinâmica de votação entre os confinados. Claudinho recebeu cinco votos e deixou a disputa pelo prêmio de R$ 500 mil.

“Eu não curti nem um pouco a maneira como eu fui eliminado, eu não tive chance de mostrar que eu merecia estar na casa. Eu vi pessoas com medo, votando para me tirar a qualquer custo, e agora tô indo pra um exílio, não sei como é”, lamentou o também ex-participante do “De Férias com o Ex.

Você viu?





Na noite desta quinta-feira (12), Claudinho voltou a lamentar através das redes sociais. Fui exilado sem ter a chance de uma prova. Mas segue o game”, completou.

Claudinho ficará no exílio de “A Ilha” com Dinei, Lucas Selfie e Mirela.