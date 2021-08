Claudinho critica Antonela por fingir interesse em Pyong: “Vergonhoso”

Reprodução/Instagram Claudinho e Antolena Avellaneda

A notícia que Antonela Avellaneda escondeu que era casada há três anos e que interesse em Pyong Lee foi uma estratégia de jogo planejada por ela e o marido revoltou outro participante de ‘A Ilha’, da RecordTV. O empresário Claudinho Matos detonou a modelo argentina. “Acabei de ver o que a Antonela disse ter feito e se isso for verdade ela é desumana. Primeiro de tudo, eu não acredito porque aconteceram algumas coisas, que eu não posso falar por enquanto, mas assim que eu puder falar, eu vou falar. Também não condiz com a história dela. Mas, se ela fez mesmo por marketing, ela é muito desumana”, começou Claudinho, que até tentou investir em Antonela no início do reality, mas ela recusou a aproximação do ex ‘De Férias Com o Ex’.

“Não é possível uma pessoa ser capaz de seduzir um cara que é casado por marketing! Ela acabou com o casamento do cara, com uma criança pequena. Não estou o defendendo porque ele está errado na parada, mas não dá para acreditar. Vergonhoso o que ela fez e eu teria vergonha de ser ela. Ridícula. Já estava feio pra ela toda a situação e ela conseguiu ainda piorar. Estou indignado”, desabafou