Claudia Raia relembra ajuda de Jô no combate ao câncer: “Podia perder a perna”

Reprodução/Instagram Claudia Raia relembra ajuda de Jô Soares no combate ao câncer

Claudia Raia relembrou uma ajuda muito importante que recebeu de Jô Soares. A atriz, que quase foi impedida de casar com Alexandre Frota , disse que o apresentador identificou que ela estava com um câncer de pele. A artista participou do podcast do “Simples Assim”, com Angélica, e falou sobre o apoio que teve com o problema de saúde.

“Ele viu uma pinta que eu tinha na perna, essa pinta era um melanoma cancerígeno. Ele me levou para o médico. A gente não namorava ainda, eu só trabalhava com ele”, contou Claudia. Na época, a atriz participava do “Viva o Gordo”, mas isso foi antes dos dois engatarem um namoro de dois anos, que começou em 1984.

A atriz explicou que Jô Soares também teve um melanoma cancerígeno e identificou o mesmo tipo de pinta na perna dela, antes de qualquer outra pessoa fazer isso. “Eu podia ter perdido a perna e ele salvou a minha vida. Quer dizer, um ato de solidariedade dele e tantas outras coisas que eu recebi da vida, de pessoas maravilhosas. Ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Eu tive muitas mãos estendidas para mim”, Claudia Raia disse.