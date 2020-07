Claudia Raia lembra ensaio nu aos 17 anos: “Vim de família livre”

Além de Maiara e Fernando , os fãs estão temendo que Marília Mendonça e Murilo Huff também tenham terminando o relacionamento. Isso porque a cantora deixou de seguir o sertanejo nas redes sociais neste fim de semana.

Reprodução/Instagram Marília Mendonça e Murilo Huff

A rainha da sofrência, também excluiu diversas fotos com o pai de seu filho na rede social, inclusive a declaração que fez para ele no Dia dos Namorados, em junho. “Te amo compositor, te amo cantor, te amo tímido, te amo com refluxo, te amo de ressaca, te amo meu ficante, te amo namorado, te amo pai do meu filho”, escreveu Marília Mendonça na publicação.

Ela deixou no perfil apenas as fotos em que ele aparece nas comemorações ao lado do filho, de 7 meses. Já Murilo continua seguindo a sertaneja.