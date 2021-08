Claudia Raia encanta de vestido transparente: “Olhar de amor”

Claudia Raia é uma mulher que não passa desapercebida jamais, ainda mais produzida para um trabalho. E foi assim que ela apareceu em um vídeo publicado por seu maquiador, Alê de Souza, no Instagram.

A atriz aparece produzida e usando um vestido transparente que deixam seus seios à mostra. Ela dança ao som da música ‘Amour Plastique’ do grupo Videoclub. “Em minha mente, todas as perambulações/Eu me perco em seus olhos/Estou me afogando na onda/Com seu olhar de amor”, diz o trecho da canção.

Nos comentários, vários famosos comentaram e elogiaram a beleza de Claudia. “Deusa mor! E a make e o cabelo? Morri!”, escreveu Lavinia Vlasak. “A perfeição em forma de mulher”, elogiou outra fã. “Patrimônio nacional essa mulher! Maravilhosa”, elogiou outra.

Livre e desimpedida, Claudia celebrou recentemente os 10 anos de casamento com o ator e diretor Jarbas Homem de Melo. “Achei que não ia dar certo, mas insisti porque era uma coisa que eu queria muito. Foi um desencontro absoluto no começo. Se bem que tudo isso veio de uma grande amizade. Acho que não queria justamente perder a amizade. Foi um desencontro absoluto que finalizou em um grande encontro ou grande reencontro porque, com toda certeza, isso começou em outras vidas”, disse ao ‘Gshow’.

(*Yahoo)