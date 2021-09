Instagram Claudia Raia e Enzo Celulari curtem esporte radical: ‘Loucura por amor’





A atriz Claudia Raia e o filho Enzo Celulari curtiram um passeio radical neste sábado (4) e surpreenderam os fãs.





Em seu perfil do Instagram, a artista compartilhou um vídeo dos dois praticando parasail, esporte aquático e aéreo, no qual um paraquedas é puxado por uma lancha no mar.

“Olha esse meu filho Enzo Celulari me levando pra voar gente, vê se pode?! Fingindo normalidade (fingindo mesmo, sigo com medo) só topei essa loucura por amor, né?”, escreveu na legenda.

