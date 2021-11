Claudia Ohana partilha foto sem make: “Aquele estilo brejeira que eu adoro”

Reprodução/Instagram Claudia Ohana

Claudia Ohana , 58 anos, compartilhou uma foto do jeito que ela gosta, segundo a própria legenda. “Aquele estilo brejeira que eu adoro!!! Pé descalço, Sol, Flor no cabelo”, escreveu a atriz, de cara limpa e cabelos naturais. No momento, Claudia viaja o país com a peça “Parabéns Sr. Presidente – In Concert” – onde é retratado o encontro entre Maria Callas e Marylin Monroe, em 1962.

Claudia interpreta Maria Callas e Juliana Knust divide o palco na pele da diva hollywoodiana. Atualmente no Rio de Janeiro, onde tem sessão neste domingo (27), no Teatro dos Grandes Autores, o espetáculo fará curta temporada em Porto Alegre (7 e 8 de dezembro). O texto é de Fernando Duarte e Rita Elmôr, com música original de Maíra Freitas e direção de Fernando Philbert.