Claudia Ohana devolve cachorros após adoção e vira polêmica

A atriz Claudia Ohana viu seu nome em meio a uma polêmica nas redes sociais. A coluna explica: a artista está sendo criticada por internautas por ter adotado dois cãezinhos filhotes de um abrigo e meses depois, quando eles já estavam com um porte maior, os devolveu à instituição. Nas redes sociais do abrigo, as imagens dos animais foram novamente compartilhadas pedindo para que eles sejam adotados de novo, pois estão deprimidos.

Reprodução/Instagram Claudia Ohana

“Fui adotado com 2 meses com meu irmão. Fui devolvido aos 7 meses. Me pergunto o que eu fiz pra merecer… Estou deprimido. Preciso de amor e de uma família. “, diz a legenda da foto do cachorro Tigrão. Já na foto do irmão de Tigrão, o Thor, que também havia sido adotado pela atriz, consta um desabafo sobre a falta de responsabilidade de Claudia Ohana .

“Também fui devolvido. Dormíamos na cama da mamãe. De repente, não nos quis mais. Não sai da minha cabeça por que a mamãe nos devolveu. Ela dizia que não obedecíamos, que destruímos coisas, mas não teve paciência com a gente. As tias da Toca orientar em tudo, ofereceram adestrador, mas a mamãe fez tudo errado. E pior, no final, nos devolveu e sequer ligou para saber como estávamos desde que saímos da casa dela. Acreditam? E aquelas fotos que tirava e postava? Eram encenação? Nos adotou bebês e agora que crescemos, quem vai nos adotar juntos? Vamos sofrer de novo a dor da separação. Adotar é um ato responsável. Temos sentimentos. Portanto não façam como nossa antiga tutora e pensem bem antes de adotar.”

Procurada, Claudia Ohana não respondeu o contato desta coluna até o fechamento desta matéria.