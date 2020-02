Claudia Leitte quebra-pau com internauta que a atacou

Neste domingo (02), foi ao ar mais um edição de “The Voice Kids”. Na bancada do júri estavam Carlinhos Brown, Simone e Simaria e Claudia Leitte. Acompanhando o programa da Globo , um internauta resolveu tirar sarro da intérpre de Extravasa , o que ele não esperava era ser respondido pela própria.

” Claudia Leitte deve ficar com vergonha de ver essas crianças cantando em inglês melhor que ela”, escreveu o usuário do Twitter . Sem pestanejar, a cantora replicou: “A propósito, escuta Signs e Shiver Down My Spine ! Composições minhas. Está tão lindo esse material! Aproveita e escuta o ‘BanderaMove’ no Spotify. Tem inglês e espanhol lá. E eu tô só começando”.

Após a resposta, fãs de Claudia Leitte a apoiaram no Twitter. Confira reações.

O auge do haters ?eu te venero rainha Leitte — —— (@gilvanamorim9) February 2, 2020

Tooooooomeeeeeeee kkkkkkkkkkkkkk tu tá falando com a mais fluente em três línguas meu amor! #timeperigosinha #TheVoiceKids — Theo Ribeiro (@theoribeiiro) February 2, 2020









Se não for pra pisar ela nem responde hahahaha. — Itália Eller CL (@ItaliaEllerCL) February 2, 2020