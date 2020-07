Claudia Leitte é desmentida pelo filho em live de aniversário

Na manhã desta sábado (11), Carol Nakamura quebrou a web após compartilhar um clique pra lá de sensual em seu Instagram. No clique, a famosa ostentou seu corpo perfeito usando maiô ousadíssimo e o fio dental desapareceu no bumbum imenso.

“Fala amores, essa fotinho aí faz um tempo que tirei, e também faz tempo que não to com esse corpinho [risos]”, escreveu a famosa na legenda e continuou: “Então postei pra mim mesma, para me lembrar que eu tenho que parar de comer as guloseimas da quarentena”.