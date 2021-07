Claudia Leitte e Alinne Rosa vão se apresentar em festa de réveillon em Natal

Reprodução Claudia Leitte e Alinne Rosa vão se apresentar em festa de réveillon





As cantoras Claudia Leitte e Alinne Rosa estão confirmadas como atrações de um evento particular de virada de ano em Natal (RN). O festival de réveillon “Santé” iniciou as vendas nesta quinta-feira (29) e recebeu quase mil pedidos de compra em cinco minutos .

Serão cinco dias de festa: de 29 de dezembro de 2021 até 2 de janeiro de 2022. Segundo André Magal, um dos responsáveis pelo evento através do Grupo San Sebastian, a festa foi lançada após uma conversa com representantes do governo do Rio Grande do Norte e da prefeitura de Natal. “A gente está acompanhando a vacinação. Conversamos com governo e prefeitura de Natal antes de lançar a festa e eles estão bem otimistas em relação à retomada de eventos. A gente escolheu Natal porque há um apoio na retomada. Eles pediram reforço de malha aérea, por exemplo”, conta Magal.





Em dezembro de 2020, o Grupo San Sebastian lançou uma festa de réveillon no Rio de Janeiro (RJ) com Claudia Leitte e Alinne, mas cancelou o evento por causa da pandemia. Agora, ele acredita na retomada do setor e conta que há um diálogo com as artistas para a realização dentro das regras vigentes durante o período.

Claudia Leitte se apresenta nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, enquanto Alinne Rosa comanda a festa no dia 30 de dezembro. A virada de ano vai contar com serviço Open Bar. As atrações não foram 100% definidas e o evento reserva algumas surpresas. Artistas do Pop e Axé estão no radar. Há rumores de negociações com Ivete Sangalo para o festival.