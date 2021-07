Claudete Troiano testa positivo para Covid-19

Livia Campos Claudete Troiano está com Covid-19

Claudete Troiano testou positivo para Covid-19 na quinta-feira (30) e foi afastada dos trabalhos na Rede TV!, onde apresenta o programa ‘Vou te Contar’. De acordo com comunicado da emissora, ela está assintomática e segue sendo monitorada em casa.

Após o resultado do teste, a equipe que trabalha com Claudete foi afastada e está sendo testada, segundo a Rede TV! em nota para o UOL. A emissora disse que as edições do “Vou te Contar” de quinta-feira (29) e de sexta haviam sido gravadas previamente.

Veja o comunicado na íntegra:

“A RedeTV! informa que a apresentadora Claudete Troiano testou positivo para Covid-19 na tarde desta quinta-feira (29), sendo prontamente afastada de suas atividades na emissora. Claudete está assintomática e monitorada, recuperando-se em casa.

O programa ‘Vou Te Contar’ exibido ontem (29) assim como o desta sexta-feira (30) foram edições especiais previamente gravadas.

Após o diagnóstico da apresentadora, toda a equipe da atração foi imediatamente afastada e está sendo testada. A RedeTV! permanece seguindo as recomendações das autoridades de saúde e intensificando os protocolos de prevenção e combate à Covid-19.”