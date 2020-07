Claudete Troiano desmente venda de casa no Morumbi por R$ 19 milhões

A partir das 14h, celebridades da música começam a se apresentar em seus respectivos canais do YouTube

Para quem é fã de sertanejo, terá shows on-line! Para quem prefere o pagode, tem também! Já quem opta pelo pop e o rap nacional, não falta opção! As lives com show deste sábado (25/7) ofertam uma série de possibilidades em um dia para lá de agitado. A partir das 14h, celebridades da música começam a se apresentar em seus respectivos canais do YouTube.

Edson & Hudson abrem o dia em um show on-line às 14h em seu canal do YouTube . Já às 15h, o Festival Música no Deck apresenta shows de Di Ferrero, Lary, 3030 e Gabriel Elias no canal do YouTube do MixRio Fm.

Já às 16h, o Festival Juntos pela Vila Gilda apresenta show on-line de Dinho Ouro Preto, O Teatro Mágico, Evandro Mesquita e mais. A apresentação acontece no canal do YouTube Blog N’ Roll.

Jorge & Mateus apresentam mais uma live on-line às 17h em seu canal oficial do YouTube. No mesmo horário, Renato Sertanejeiro apresenta a live Quarentena do Bem com Marcos & Belutti em seu canal do YouTube.

Bell Marques e Wesley Safadão prometem uma live com show dançante ao som dos maiores sucessos dos artistas. O show acontece no Às 19h,prometem uma live com show dançante ao som dos maiores sucessos dos artistas. O show acontece no YouTube de ambos os músicos.

A cantora Maria Rita chega no canal do YouTube do SescSP às 19h. Já às 20h, o pagode está garantindo com o show on-line de Sorriso Maroto, no canal do YouTube do Samba Prime. No mesmo horário, Matheus & Kauan também se apresentam em seu canal do YouTube.

Ainda às 20h, Gabriel Gava se apresenta em seu canal do YouTube, enquanto Guilherme & Benuto chegam ao seu respectivo canal com muito sertanejo e dança.