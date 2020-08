Clássico nacional: aceleramos um raro exemplar de Puma GT de 1968

Divulgação/Rush Lane As novas Royal Enfield Meteor, que adicionam opções de acabamento distintas em cada uma de suas versões

Imagens da inédita Royal Enfield Meteor 350 vazam na Índia, antecedendo seu visual e dicas do que irá oferecer. Segundo especulações da imprensa local, possivelmente já com comando de válvulas no cabeçote no lugar do sistema varetado anterior, algo que deixará o modelo mais eficiente. Entretanto, o visual é o que mais revela a chegada dos atributos modernos, evidente pelos equipamentos e as cores inéditas. Sua chegada deverá ocorrer em 2021, na Índia e também no Brasil.

O site Rush Lane conseguiu obter imagens do suposto material de divulgação para o lançamento da Meteor . Neles, observam-se algumas opções diferentes de cores, que serão categorizadas pela Royal Enfield em versões.

A primeira delas é a Meteor Fireball, contando com pintura de cor sólida única. A segunda é a linha Stellar, já com os acabamentos pintados na cor do tanque. A última, e provavelmente mais cara, é a Meteor Supernova, que contará com pintura exclusiva em dois tons.

Divulgação/Rush Lane A gama completa da novidade, que inclui os modelos Fireball, Stellar e Supernova

Na Fireball, incluem componentes escurecidos, tanque de combustível de uma cor, adesivos, aletas de resfriamento do motor usinadas e aro de roda colorido. A Stellar adiciona componentes da cor do tanque, emblemas premium, elementos cromados e um encosto para o garupa. Por último, a Supernova traz, ainda, rodas de liga leve usinadas, estofamento premium dos bancos, parabrisa e piscas cromados.

Outras novidades aparecem na lista de equipamentos de série. De acordo com a publicação, dependendo da versão, a custom indiana poderá contar com um sistema de navegação passo a passo por meio de uma tela separada no painel e conexão via Bluetooth.

Divulgação Royal Enfield elétrica, revelada recentemente, é outra que seguirá o perfil e a identidade dos novos modelos

O painel de instrumentos em une velocímetro analógico com uma tela digital no centro, com funções de computador de bordo, odômetro parcial e marcador de combustível, entre outros. Na imagem do painel também se vê um indicador de ABS, antecipando que a novidade possa trazer o equipamento.

Desde o final do ano passado, a Royal Enfield já havia avisado que a sua linha de modelos clássicos no mercado indiano (Classic, Bullet e Thunderbird) deixaria de usar o motor monocilíndrico de 499 cc, para adotar o motor menor. O motivo era a chegada das novas regras de emissões de poluentes no país asiático. Reflexo disso foi a descontinuação da Thunderbird.