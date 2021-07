Clássico Gre-Nal, válido pelo Brasileirão, termina em empate sem gols na Arena

Tarde de clássico Gre-Nal na Arena.

Buscando pontuar no Campeonato Brasileiro, o Grêmio entrou em campo para enfrentar o co-irmão, em jogo válido pela 11ª rodada da competição. Na partida, que marcou o retorno do técnico Luiz Felipe Scolari ao comando gremista, o Tricolor empatou em zero a zero.

Logo aos 3 minutos de partida, a equipe adversária chegou com perigo em uma jogada com Yuri Alberto, que recebeu pela meia esquerda, avançou e chutou cruzado, obrigando Chapecó a cair para fazer boa defesa.

Já o Grêmio teve um escanteio a seu favor 2 minutos depois. Douglas cobrou curto para Alisson, que colocou na área, mas a defesa cortou. Na sobra, Patrick cometeu falta sobre Rafinha na intermediária.

Com 12’ jogados, Douglas Costa foi acionado pela meia esquerda, mas a bola correu demais e Bruno conseguiu cortar pela linha de fundo. Após a cobrança, sobrou para Ferreira, que cortou pro meio e chutou. Daniel defendeu.

Passados 21’, o Grêmio chegou bem com um cruzamento de Cortez, da esquerda. O goleiro colorado saiu, afastando de soco e, dentro da área, e Diego Souza, caiu, dividindo com marcador. No contra-ataque, Taison lançou Edenilson, que cruzou para Yuri, mas a bola saiu.

Outra investida gremista no ataque saiu logo em seguida, dos pés de Fernando Henrique, que recebeu e resolveu arriscar, mas a bola foi para fora.

Na metade da etapa inicial, o Inter teve uma falta a seu favor, da intermediária de ataque. A bola foi colocada na área, Kannemann dividiu com Dourado, mas a arbitragem assinalou falta em cima de Diego Souza, fora do lance.

Já os adversários chegaram novamente com Yuri Alberto, na área, pelo meio. O atacante finalizou a gol, desviou em Geromel e saiu pela linha de fundo. No escanteio, após a cobrança de Edenílson, o camisa 11 mandou por cima da meta.

Aos 35 minutos, o Inter chegou muito bem com uma finalização de Taison, que com o pé, operou uma grande defesa, impedindo o que seria o gol adversário.

Três minutos depois, os gremistas tiveram uma chance em cobrança de falta, da direita. Douglas Costa mandou direto e Saravia cortou pela linha de fundo. Alisson cobrou o escanteio, Kannemann subiu para desviar de cabeça, mas a bola passou por sobre o gol.

Na reta final, Ferreira fez uma jogada individual pela esquerda, passou por dois marcadores e chutou. A bola desviou na zaga e amorteceu, para a defesa de Daniel.

O Grêmio voltou a campo com uma mudança: Ferreira sentiu e foi substituído por Léo Pereira.

Os instantes iniciais foram movimentados. Os colorados logo ameaçara com um lance de Caio com Yuri Alberto, mas Cortez cortou. Na sequência, Boschilia finalizou e a bola desviou na defesa, saindo pela linha de fundo. Na terceira tentativa do meia, Chapecó defendeu.

Aos 8 minutos, o Grêmio se lançou em contra-ataque. Douglas Costa tentou fazer o passe, mas a defesa cortou com Cuesta. Dois minutos depois, Diego Souza recebeu, cortou a marcação e tentou por cobertura, mandando por sobre o gol.

Com 13’ jogados, o Inter chegou com Moisés, que cobrou um escanteio na cabeça de Dourado. O meia desviou, mas Rafinha conseguiu o corte. Na sequência, foi a vez de Yuri Alberto chutar a gol, obrigando outra boa defesa de Chapecó.

Outras duas mudanças foram providenciadas: Jean Pyerre e Ricardinho, nos lugares de Douglas Costa e Diego Souza, com 22’ jogados.

O Tricolor trabalhou pela esquerda e pelo meio, até que a bola chegou aos pés de Jean Pyerre. O meia chutou colocado, mas Daniel defendeu.

Aos 28’, Rafinha sentiu e deu lugar a Vanderson.

Com 36’ jogados, após um bate-rebate na área, a bola sobrou para Fernando Henrique, que finalizou. A bola passou raspando a trave direita e saiu pela linha de fundo. Em nova chance, em cobrança de falta, Léo Pereira pegou o rebote do corte da zaga e finalizou – após o desvio, a bola chegou a Bobsin, mas o volante estava impedido.

Na reta final, outra grande defesa de Gabriel Chapecó. Yuri Alberto recebeu na área e soltou o pé. O goleiro gremista brilhou. Aos 45’, de novo, fez uma espetacular defesa no chute de Patrick.

O Tricolor ainda teve uma falta a seu favor: a bola foi colocada na área, a defesa cortou.

Com o resultado, Grêmio soma um ponto na competição, chega a três e segue na 20ª posição.

fonte: https://gremio.net/noticias/detalhes/24471/classico-gre-nal–valido-pelo-brasileirao–termina-em-empate-sem-gols-na-arena