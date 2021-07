Clara Maria encanta web em vídeo publicado por Tatá Werneck

Reprodução/Instagram Tatá encantou com vídeo de Clara Maria

A comediante Tatá Werneck encantou fãs e seguidores na tarde desta terça-feira (20) ao publicar um vídeo no Instagram, onde aparece a filha, fruto do relacionamento com Rafa Vitti . No vídeo, Tatá pergunta a Clara Maria: “Cadê o beijo, tem beijo não?” e a filha cai na risada.





A comediante também respondeu perguntas nos Stories do Instagram para falar sobre o Dia do Amigo, que é hoje. Um dos seguidores questionou se Tatá terminou uma amizade na pandemia e ela disse que sim.

“Com muita gente. Porque esse comportamento diz muito sobre a pessoa, o quanto ela é empática pela dor do outro, o quanto ela é egoísta”, disse.

Ela também chegou a dizer que o marido é seu melhor amigo. “O Rafa é meu melhor amigo, ele só não é muito fofoqueiro, o que me deixa um pouco p*** porque às vezes quero fazer uma fofoca e ele com aquele papo de edifica… Eu lá quero edificar alguma coisa? Eu quero é falar dos outros”, disse a comediante com bom humor.