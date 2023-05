CITROS/CEPEA: Valores das laranjas estão enfraquecidos

Cepea, 26/05/2023 – Os preços das laranjas estão enfraquecidos no mercado in natura neste mês, segundo informações do Cepea. Esse cenário está atrelado à oferta crescente (mas que vem sendo controlada pela absorção industrial), à concorrência com a tangerina poncã e, principalmente, à lentidão da demanda (as temperaturas mais baixas tipicamente limitam o consumo). Quanto à moagem de laranjas da safra 2023/24, está em andamento em quatro unidades das grandes indústrias do estado de São Paulo, nas cidades de Araraquara, Catanduva, Colina e Matão. Por enquanto, o ritmo ainda não é intenso, considerando-se que a colheita está no início em praticamente todas as regiões paulistas. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado