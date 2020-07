CITROS/CEPEA: Ritmo de processamento das precoces começa a se elevar em SP

.

Cepea, 24/7/2020 – Os preços do frango vivo, que operam nas máximas nominais da série do Cepea, têm elevado o poder de compra do avicultor ao longo de julho frente aos principais insumos consumidos na atividade, milho e farelo de soja. Já em relação ao mesmo mês do ano passado, o atual poder de compra do avicultor frente a esses insumos está menor. Além do aquecimento na procura doméstica, os preços do animal têm se elevado justamente para acompanhar o aumento no custo de produção que acomete o setor há meses. Segundo levantamento da Equipe Grãos do Cepea, mesmo com o avanço da colheita da segunda safra em boa parte das regiões, a forte demanda por milho, tanto interna quanto externa, eleva os preços. Para o farelo de soja, as cotações também têm superado as máximas da série histórica, neste caso, iniciada em 1999. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br