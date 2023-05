CITROS/CEPEA: Ritmo de negócios segue lento

Cepea, 19/05/2023 – O mercado de laranja continuou em ritmo lento nesta semana. Segundo pesquisadores do Cepea, além da queda de temperaturas, que restringe o comércio da fruta, houve aumento na oferta das variedades precoces, o que vem refletindo na cotação da pera. Os preços da lima ácida tahiti, por sua vez, continuam baixos. O aumento da oferta, após as chuvas em abril e a menor absorção do mercado europeu, tem pressionado os valores. Além disso, as temperaturas mais baixas também têm limitado a demanda doméstica pela tahiti. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

