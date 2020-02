CITROS/CEPEA: Preços iniciam fevereiro em alta

Cepea, 07/02/2020 – Janeiro foi marcado pela redução dos envios brasileiros de melão ao mercado internacional. De acordo com a Secex, o volume exportado foi de 38 mil toneladas no mês, 21% inferior ao de dezembro. Quanto à receita, o recuo foi de 23% na mesma comparação, a US$ 23 milhões. Os principais compradores do melão brasileiro em janeiro foram Holanda, que consumiu cerca de 40% do total, e Espanha, que recebeu pouco mais de 30%. Segundo pesquisadores do Hortifrúti/Cepea, a queda dos embarques está relacionada às chuvas no Rio Grande do Norte/Ceará, que afetaram a colheita (em especial dos melões nobres, que são mais sensíveis às intempéries climáticas) neste fim da safra 2019/20, e ao início das exportações da fruta de alguns países da América Central. Fonte: Cepea/Hortifrúti – www.hfbrasil.org.br