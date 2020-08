CITROS/CEPEA: Preço da tahiti dispara e chega aos R$ 100/cx em SP, recorde nominal

.

Cepea, 07/08/2020 – Segundo pesquisas do Cepea, os preços internos do setor avícola seguem avançando, influenciados pelo aumento na liquidez, especialmente nos mercados de carne (frango inteiro), cortes e miúdos. Colaboradores do Cepea indicam que, enquanto nas granjas o ritmo de produção diminuiu nos últimos meses, a demanda no atacado tem se recuperado e vem se mantendo mais aquecida. Diante disso, a disponibilidade interna da carne está enxuta, de modo que alguns agentes já indicam dificuldades na compra de parte dos produtos avícolas, principalmente os que são mais destinados ao mercado externo. No geral, agentes consultados pelo Cepea já aguardavam alta nos preços nesta semana, fundamentados no típico aumento nas vendas em início de mês, mas o ritmo do avanço surpreendeu. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br.