CITROS/CEPEA: Oferta reduzida deve sustentar preço da laranja em setembro

Cepea, 3/9/2021 – Os preços de todas as variedades de laranja negociadas no mercado in natura encerraram agosto em patamares elevados, impulsionados pela baixa disponibilidade, principalmente de frutas com maior qualidade e calibre adequado. Segundo colaboradores do Cepea, o clima é um dos principais responsáveis pelo atual cenário, visto que as chuvas estão abaixo da média há muitos meses, e geadas foram registradas em algumas regiões em julho. Além da safra pequena em 2021/22, a aquecida demanda industrial reforçou o movimento de alta dos valores. Em agosto, o preço médio da laranja pera comercializada no mercado de mesa foi de R$ 39,67/cx de 40,8 kg, na árvore, avanço de 14,2% em relação ao de julho e quase 10 Reais/cx acima do verificado em agosto/20, em termos nominais. Para setembro, agentes consultados pelo Cepea acreditam que as cotações devem seguir firmes, fundamentados na continuidade da oferta restrita. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)