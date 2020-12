CITROS/CEPEA: Em ritmo de final de ano, vendas se desaceleram

Cepea, 11/12/2020 – Com a proximidade das festas de final de ano, citricultores consultados pelo Cepea já apontam ritmo mais fraco nas vendas de laranjas no estado de São Paulo. A competição com as frutas de caroço – bastante ofertadas neste período – dificultou os negócios, e as cotações recuaram nesta semana. De segunda a quinta-feira, a média da pera foi de R$ 41,42/cx de 40,8 kg, na árvore, baixa de 4,5% frente à da semana anterior. Para a valência, os preços permaneceram estáveis, com média de R$ 39,32/cx de 40,8 kg. LIMA ÁCIDA TAHITI – As cotações deram uma reagida nesta semana, devido às chuvas ocorridas nos últimos dias nas praças produtoras. Dessa forma, a colheita em algumas localidades foi prejudicada. Colaboradores do Cepea relatam que o maior volume disponível no mercado paulista continua sendo de frutas miúdas, apesar da retomada gradual da qualidade por conta das chuvas. Neste cenário, a média parcial da tahiti foi de R$ 23,52/cx de 27 kg, colhida, avanço de 3,3% em relação ao período anterior. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br