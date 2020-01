CITROS/CEPEA: Demanda eleva preços da laranja de qualidade; tahiti recua

Cepea, 17/01/2020 – De acordo com informações do Cepea, no mercado de fruta in natura, produtores que detêm laranjas de qualidade têm registrado boa demanda, já que a oferta deste padrão está limitada. Este cenário, por sua vez, eleva os preços das frutas com essas condições neste período de “entressafra”. Assim, na parcial da semana (de segunda a quinta-feira), a pera tem média de R$ 30,30/cx de 40,8 kg, na árvore, alta de 3,1% em comparação à semana passada. Para a lima ácida tahiti, o pico de safra segue pressionando significativamente os valores da fruta. Na média parcial desta semana, a variedade é negociada a R$ 12,74/cx com 27 kg, colhida, queda de 3,5% em relação à anterior. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br