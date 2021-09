CITROS/CEPEA: Combinação de demanda firme e menor oferta mantém preços em alta

Cepea, 10/09/2021 – Os preços da laranja de mesa seguem em elevação, de acordo com dados do Hortifruti/Cepea. A demanda melhorou nesta semana, favorecida pelo início de mês e pelas altas temperaturas. Do lado da oferta, o clima quente e seco em São Paulo segue reduzindo a disponibilidade de frutas de qualidade (a maior parte está murcha e miúda). Na parcial desta semana (de segunda a quinta-feira), a pera registra média de R$ 43,75/cx de 40,8 kg, na árvore, avanço de 3% em relação à semana passada. LIMA ÁCIDA TAHITI – Os valores seguem recuando no estado de São Paulo, influenciados pela oferta elevada de frutas miúdas e pela menor demanda do mercado in natura. A média parcial da tahiti é de R$ 30,13/cx de 27 kg, colhida, queda de 9,5% em relação à semana anterior. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)