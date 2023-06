CITROS/CEPEA: Com redução na oferta, preço da tahiti reage

Cepea, 16/06/2023 – Os preços da lima ácida tahiti vêm mostrando reação no mercado interno nos últimos dias. Segundo pesquisadores do Cepea, a sustentação vem da diminuição na oferta, já que muitos produtores estão reduzindo o ritmo de colheita da fruta. Neste cenário, nas regiões produtoras do estado de São Paulo, a variedade foi negociada à média de R$ 17,96/cx de 27 kg, colhida, na parcial desta semana (de segunda a quinta-feira), com valorização de 33,8% em relação à da anterior. Pesquisadores do Cepea destacam que este aumento nos valores é um alento, considerando-se que a tahiti vinha sendo comercializada a preços muito baixos desde meados de maio e que, por isso, parte dos produtores vinha trabalhando com as margens negativas. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado