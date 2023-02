CITROS/CEPEA: Com menor oferta, preços laranja avançam

Cepea, 3/02/2023 – Os preços da laranja pera continuam subindo nesta semana, conforme apontam dados do Cepea. As chuvas estão acentuando a baixa oferta, devido às dificuldades no andamento da colheita. Além disso, a cultura está em período de “entressafra”, restando apenas as frutas temporãs. Na parcial desta semana (de segunda a quinta-feira), a variedade pera é comercializada à média de R$ 46,78/cx de 40,8 kg, na árvore, aumento de 5,47% em comparação com o período anterior. Já para as variedades tardias – laranjas “da safra” ainda estão sendo colhidas –, a qualidade está variando bastante, cenário que se reflete nos preços. A natal é negociada à média de R$ 40,07/cx nesta semana, avanço de 4,19% frente à do período anterior. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

