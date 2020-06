CITROS/CEPEA: Clima mais ameno em SP reduz vendas

.

Cepea, 19/06/2020 – As vendas de laranja de mesa permanecem desaquecidas, devido ao clima mais frio em São Paulo, de acordo com informações do Cepea. Com restrições em restaurantes e lanchonetes e escolas fechadas, a demanda tem sido preferencialmente para as frutas mais graúdas, o que vem resultando em mais “sobras” de laranjas com menor calibre. Ainda que essas frutas possam ser destinadas à indústria, os preços da pera de mesa voltaram a ser pressionados. Na parcial desta semana (de segunda a quinta-feira), a média foi de R$ 25,15/cx de 40,8 kg, na árvore, valor 0,4% menor que o do período anterior. No caso da lima ácida tahiti, segundo dados do Cepea, os preços caíram 11,1% nesta semana frente à anterior, com média de R$ 28,44/cx de 27 kg, colhida. A maior entrada de limões e limas de outras origens na Europa está limitando a demanda pela fruta brasileira. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br