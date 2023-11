Cirurgias plásticas aumentam 20% a cada ano no verão

Reprodução/HospitalSãoMatheus Cirurgia Plástica durante o verão vem crescendo ano após ano





Durante um tempo, muitas pessoas pensaram que ao realizar uma cirurgia plástica no verão, estava correndo um risco, que deveria ser evitado. Porém isso mudou. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica as cirurgias plásticas no Brasil aumentam em média 20% a cada verão.

Com o calor se aproximando, muitas pessoas acabam querendo expor mais o corpo e buscam um visual mais atraente para usar biquínis na praia ou piscina. Além disso, o longo periodo de férias no verão tornam-se o momento ideal para realizar a cirurgia, já que os pacientes terão mais tempo para o descanso necessário.

Outro fator fundamental é a disponibilidade do especialista no momento. Pois, a medida que a necessidade de cirurgia plástica diminiu, os profissionais podem executar o procedimento com mais facilidade e prestar os devidos cuidados pós-operatórios adequados.

O Dr. Daniel Botelho, renomado cirurgião plástico de Londres e presidente da Brazilian Association of Plastic Surgeons (BAPS) compartilha algumas dica para uma cirurgia bem sucedida nesta época do ano, e afirma que é fundamental escolher um cirurgião plástico qualificado e experiente.

“As orientações do médico devem ser seguidas à risca para garantir uma recuperação tranquila. Para os pacientes que optam pela cirurgia no verão, evitar a luz solar direta e manter-se hidratado são medidas crucias”, enfatizou o especialista.

O aumento de procedimentos de cirurgia plástica durante o verão pode surpreender, mas com os devidos cuidados, os pacientes podem alcançar os resultados desejados e satisfatório.

Fonte: Mulher