Cirurgia plástica pode ser feita no verão?

Muitas pessoas aproveitam os meses de dezembro e janeiro para realizar procedimentos estéticos, principalmente cirurgias plásticas, pois o período de recesso e férias possibilita o repouso necessário após esse tipo de intervenção. Mas essa também é a época mais quente do ano, coincidindo com a chegada do verão. E qualquer entusiasta de cirurgia plástica já ouviu alertas sobre a realização de procedimentos estéticos nessa estação.

Então, afinal, cirurgias plásticas podem ser realizadas no verão? Segundo a Associação Brasileira de Cirurgia Plástica (BAPS), sim, sem problema algum. “Não existe qualquer fator limitante para a realização de cirurgias plásticas no verão. O momento certo para se submeter ao procedimento é aquele que é melhor para o paciente, quando ele tem tempo e pode seguir as recomendações do pré e pós-operatório, independentemente de estação”, diz o cirurgião plástico Antonio Marcos Pinto Coelho Júnior, membro da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica (BAPS), embaixador da Cirurgia Plástica Funcional e especialista em Cirurgia do Contorno Corporal e Mamas

O médico explica que essa ideia surgiu devido aos impactos das altas temperaturas no organismo, principalmente no pós-operatório. “As altas temperaturas favorecem o surgimento de inchaço, especialmente em pacientes que já possuem predisposição à retenção de líquidos. O calor e a maior sudorese nesse período também podem causar certo desconforto durante o uso de malhas compressivas, que é necessário no pós-operatório de muitas cirurgias corporais para ajudar a modelar o corpo, controlar o inchaço e garantir melhores resultados”, afirma o especialista. É por esses motivos que muitas pessoas optam por realizar cirurgias plásticas no outono e no inverno, quando o clima é mais ameno.

Mas, levantados esses pontos, a BAPS reforça que não há qualquer motivo para não realizar uma cirurgia plástica no verão, bastando redobrar alguns cuidados para manter o conforto e a segurança no período pós-operatório. E um dos principais fatores para o sucesso e a segurança de uma cirurgia plástica é a realização de um preparo pré-operatório adequado. “Sempre ensino os meus colegas cirurgiões plásticos a fazerem um processo de desinflamação do paciente antes da cirurgia para que seja possível realizá-la com mais segurança. O risco dos procedimentos não aumenta durante as estações quentes, mas aumenta se o paciente for para a cirurgia em um momento incorreto”, diz Antonio Marcos, que explica que o momento ideal é aquele em que o paciente encontra-se desinflamado e com o peso e percentual de gordura adequados para a realização do procedimento cirúrgico em questão.

“O perfil inflamatório dos pacientes é avaliado através de diversos exames laboratoriais que nos permitem analisar vitaminas, hormônios, marcadores inflamatórios e taxas de açúcar no sangue, além da composição corporal através do exame de bioimpedância. Após a interpretação de todos os dados, é possível traçar um planejamento pré-operatório personalizado para cada paciente, com introdução de suplementos, dieta adequada, atividade física, ingestão hídrica, regulação do sono e hábitos intestinais.

Além de passar pela cirurgia com mais segurança, o paciente desinflamado também terá um pós-operatório mais tranquilo com menor sensação de dor, redução do inchaço, menor taxa de complicações, maior retração de pele, cicatrizes de melhor qualidade e retorno precoce às suas atividades diárias.

“Com relação aos pós-operatorío no verão, é fundamental também redobrar os cuidados com a fotoproteção, pois a exposição solar e os índices de radiação UV são maiores, o que pode favorecer complicações como o surgimento de manchas pós-operatórias e o escurecimento das cicatrizes”, alerta o médico. Por isso, é fundamental evitar ao máxima a exposição solar nos primeiros três meses após o procedimento e, após esse período, sempre proteger a área operada com protetor solar FPS 30, no mínimo, e roupas com proteção UV.

Outro cuidado que deve receber maior atenção após a realização de cirurgias plásticas no verão é a hidratação. “As altas temperaturas e, consequentemente, o aumento da sudorese na estação favorecem a desidratação do organismo. Então, é importante ingerir uma grande quantidade de líquidos, o que é fundamental para ajudar na diminuição do inchaço e na recuperação após a cirurgia. Sessões de drenagem linfática também podem ser recomendadas para ajudar a lidar com o inchaço”, aconselha o cirurgião plástico.

E por mais calor que esteja, é importante manter o uso das malhas compressivas conforme recomendação do seu médico. Para lidar com o calor, vale deixar as janelas abertas ou usar ventilador e ar-condicionado. Mas ir à piscina ou praia é completamente contraindicado, pois, além da exposição solar intensa, há um maior risco de infecções nesses locais. “Tenho clínicas em Ribeirão Preto e Bauru, no interior de São Paulo, duas cidades extremamente quentes em todos os meses do ano e meus pacientes evoluem de forma adequada e com mínimo inchaço. O sucesso para uma recuperação rápida e tranquila é seguir todas as recomendações pré e pós-operatórias do seu cirurgião”, acrescenta.

Por fim, a BAPS reforça que, como o mais importante para garantir uma recuperação rápida e segura, deve-se seguir atentamente às recomendações do seu médico, é fundamental redobrar a atenção na hora de escolher o profissional que realizará o procedimento, afinal, ele será o responsável por garantir que tudo ocorra bem, do pré ao pós-operatório.

“Procure por um cirurgião plástico experiente e devidamente qualificado. Para se certificar, uma boa dica é verificar se o profissional conta com RQE, que é o registro de qualificação de especialidade”, aconselha o Dr. Antonio Marcos Pinto Coelho Júnior. Além disso, vale a pena pesquisar as redes sociais do médico para avaliar sua postura e posicionamento e verificar as experiências de ex-pacientes. E, com as recentes mudanças do Conselho Federal de Medicina (CFM) com relação a publicidade médica, em breve os médicos também poderão divulgar fotos de “antes e depois” e mostrar o dia a dia de trabalho nas redes sociais, algo que é reivindicado pela BAPS desde sua criação, em 2022. “Então, fique atento nas redes sociais do profissional antes de escolhê-lo para realizar um procedimento, mas não se baseie em número de seguidores e curtidas”, finaliza.

