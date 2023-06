Cirurgia do Papa: ‘Está bem, acordado e já fez piada’, diz médico

Mazur/cbcew.org.uk / Catholic Church (England and Wales) – 17.12.2022 – Papa Francisco passou por cirurgia no intestino nesta quarta-feira (7)

O Papa Francisco, de 86 anos, “está bem, acordado e vigilante” após ser submetido a uma cirurgia abdominal no Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma, informou o professor Sergio Alfieri, chefe da equipe que comandou o procedimento na tarde desta quarta-feira (7).

“Ele já me contou a primeira piada”, disse o cirurgião, lembrando que o Pontífice lhe perguntou brincando “quando faremos a terceira [operação]” após acordar da anestesia.

Alfieri explicou ainda que a cirurgia realizada há dois anos foi por uma patologia benigna, a estenose diverticular, e que a patologia pela qual foi operado hoje também é benigna e não deixará vestígios.

“A internação será de cinco a sete dias, ele tem 86 anos e já foi submetido a quatro operações. Nos dê alguns dias”, acrescentou o médico, explicando que “juntamente com outros colegas decidiu planejar a cirurgia”.

Durante a entrevista, Alfieri explicou que existia a presença de aderências tenazes nas alças do intestino do Papa que causavam os sintomas. “Essas cicatrizes internas e a dificuldade de trânsito foram liberadas com cirurgia plástica e com auxílio de malha protética. O Santo Padre reagiu bem”, afirmou ele.

O líder da Igreja Católica já está em seu apartamento no 10º andar do Hospital, o mesmo que atende pontífices desde a década de 1980. Ele foi submetido a uma cirurgia por três horas para correção de uma laparocele, espécie de hérnia incisional que se forma na cicatriz de uma operação anterior.

Chamada laparotomia, a cirurgia foi realizada sob anestesia geral e consistiu em uma incisão na cicatriz, seguida da colocação de uma tela biocompatível para substituir a parede muscular do abdômen.

De acordo com o cirurgião, o religioso “não tem e nunca teve problemas com anestesia geral e poderá levar uma vida normal”.

Após acordar, Francisco agradeceu todas as mensagens e orações que recebeu por ocasião de sua cirurgia abdominal, realizada “sem complicações”.

“O Papa Francisco está lúcido e atento e agradece as numerosas mensagens de proximidade e oração que de imediato lhe chegaram”, informou o diretor da sala de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni.

Ainda segundo Bruni, as audiências do Papa estão suspensas até 18 de junho, mas “tudo o que se seguiu, no momento, permanece de pé”.